В Шереметьево таможенники остановили мужчину с 55 шкурами крокодилов

В Шереметьево таможенники обнаружили 55 шкур крокодилов почти на 2 млн рублей

В аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили в багаже 40-летнего пассажира, прибывшего из Китая, 55 шкур крокодилов, общей стоимостью 1,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

«В двух чемоданах иностранца находилось 55 изделий из кожи рептилий разных цветов и размеров», — говорится в сообщении.

Мужчина пояснил сотрудникам таможни, что перевозил товар по просьбе третьих лиц. По данному факту, как уточнили в пресс-службе ФТС, было возбуждено административное дело по статье «Недекларирование товаров», санкции по которой предусматривают штраф до двукратной стоимости товаров с возможной конфискацией.

В конце ноября у пассажира из Вьетнама в аэропорту Уфы нашли голову крокодила. Сотрудники таможни обнаружили в его багаже чучело головы крокодила. Документов о приобретении деривата или сертификата на его ввоз у него не оказалось. Голову изъяли и отправили на экспертизу. Исследование установит, попадает ли чучело под перечень видов рептилий, которые находятся под угрозой исчезновения согласно Конвенции СИТЕС.

Ранее в Дагестане таможенники изъяли крупную партию афродизиака.