На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Шереметьево таможенники остановили мужчину с 55 шкурами крокодилов

В Шереметьево таможенники обнаружили 55 шкур крокодилов почти на 2 млн рублей
true
true
true
close
Виталий Аньков/РИА Новости

В аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили в багаже 40-летнего пассажира, прибывшего из Китая, 55 шкур крокодилов, общей стоимостью 1,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

«В двух чемоданах иностранца находилось 55 изделий из кожи рептилий разных цветов и размеров», — говорится в сообщении.

Мужчина пояснил сотрудникам таможни, что перевозил товар по просьбе третьих лиц. По данному факту, как уточнили в пресс-службе ФТС, было возбуждено административное дело по статье «Недекларирование товаров», санкции по которой предусматривают штраф до двукратной стоимости товаров с возможной конфискацией.

В конце ноября у пассажира из Вьетнама в аэропорту Уфы нашли голову крокодила. Сотрудники таможни обнаружили в его багаже чучело головы крокодила. Документов о приобретении деривата или сертификата на его ввоз у него не оказалось. Голову изъяли и отправили на экспертизу. Исследование установит, попадает ли чучело под перечень видов рептилий, которые находятся под угрозой исчезновения согласно Конвенции СИТЕС.

Ранее в Дагестане таможенники изъяли крупную партию афродизиака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
В чем разница между сахарозаменителями и подсластителями и действительно ли они так безопасны и полезны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами