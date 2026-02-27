Основателю издания Readovka вменяют крупное хищение у Минобороны России

Основателю и экс-главному редактору издания Readovka Алексею Костылеву вменяют хищение миллиарда рублей у министерства обороны России и неисполнение обязательств по государственным контрактам. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Подозревается в хищении миллиарда рублей Минобороны РФ, неисполнении обязательств по госконтрактам», — сказала следователь в суде.

Костылев был задержан 27 февраля по подозрению в мошенничестве. 25 февраля его вызвали на допрос по делу о мошенничестве в особо крупном размере и поместили в изолятор временного содержания. В Тверском суде Москвы рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

Позднее медиахолдинг опубликовал обращение в своем Telegram-канале. В нем говорится, что Костылев является основателем холдинга «Ридовка», и компания ценит его вклад в формирование патриотической повестки в российской медиасреде, а также благодарна за многолетнюю совместную работу и профессиональный вклад. В сообщении подчеркивается, что уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью информационных ресурсов холдинга.

