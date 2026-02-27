Суд изъял имущество экс-зампреда Краснодарского краевого суда

Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил требования прокуратуры обратить в доход государства имущество экс-зампредседателя Краснодарского краевого суда Игоря Николайчука. Об этом говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

«Cуд решил обратить в доход РФ объект незавершенного строительства и земельный участок, расположенные в Краснодаре, объекты недвижимости, денежные средства, принадлежащие ответчикам и находящиеся на банковских счетах, акции, транспортные средства на общую сумму более 13 млрд руб., 100% долей в уставном капитале пяти организаций», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, было принято решение взыскать деньги, которые были получены за отчужденное имущество, в размере более 28 млн руб., и средства, полученные ответчиками коррупционным путем, на сумму $2,2 млн.

20 февраля суд обратил в доход государства 99 объектов недвижимости, принадлежащих депутату Государственной думы от ЛДПР Рифату Шайхутдинову, а также членам его семьи и аффилированным лицам.

Ранее суд изъял имущество экс-депутата на 23 млрд рублей.