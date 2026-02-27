Размер шрифта
Общество

Топ-менеджера «Газпром нефти» арестовали по делу о взятке

Суд арестовал топ-менеджера «Газпром нефти» Джалябова по делу о взятке
Shutterstock/FOTODOM

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца заместителю председателя правления «Газпром нефти» Антону Джалябову, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщило РИА Новости из зала суда.

Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе стороны обвинения.

Джалябова задержали 27 февраля в Санкт-Петербурге. После этого его этапировали в Москву.

По версии следствия, фигурант дела, занимавший должность директора филиала ООО «Газпром инвест» в 2021-2022 годах, получил от руководителей фирм моторную лодку и квартиру в Сочи на общую сумму почти 30 млн рублей. В обмен на это он подписывал акты о приемке фактически невыполненных работ по крупным строительным контрактам, а также обеспечивал их оплату и помогал подрядчикам избегать штрафов.

