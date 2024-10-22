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Завершено следствие по делу начальника управления департамента МО по обеспечению госзаказа

Завершено следствие по делу офицера Минобороны Вертелецкого

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Завершено следствие по делу начальника управления департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«Военными следственными органами СК РФ завершены следственные действия по уголовному делу в отношении <...> Вертелецкого. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 5 статьи 290 (получение взятки в крупном размере) и пунктом «б» части 2 статьи 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа)», — сказано в сообщении.

13 июня сообщалось, что в СИЗО был отправлен Владимир Вертелецкий.

По версии следствия, в 2022 году он принял на исполнение работы в рамках опытно-конструкторской деятельности по государственному контракту, которые остались невыполненными. Общий ущерб, нанесенный государству, составил 70 млн рублей.

Ранее были арестованы банковские счета генерала Шамарина.

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