Американское юрлицо ФБК признали террористами

Anti-Corruption Foundation внесена в РФ в перечень террористических организаций

Американское юрлицо Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК) Anti-Corruption Foundation (ACF) внесено в перечень террористических и экстремистских организаций. Это следует из реестра Росфинмониторинга.

«Американская некоммерческая корпорация Anti‑Corruption Foundation, Inc. (ACF; ACF International; Фонд борьбы с коррупцией, Инк.)», — указано в перечне.

27 ноября 2025 года Верховный суд РФ признал организацию террористической. 12 февраля решение было окончательно утверждено.

В декабре 2022 года ACF была внесена в реестр иностранных агентов. В июне 2023 года ее признали «нежелательной».

Anti-Corruption Foundation Inc. зарегистрирована в штате Нью-Йорк как некоммерческая корпорация (Nonprofit Corporation) и имеет офис в Нашвилле. Существует также юрлицо Anti Corruption Foundation USA, зарегистрированное в 2023 году в Массачусетсе.

В январе высокопоставленный чиновник Минобороны РФ заявил, что случайно отправлял донаты ФБК.

