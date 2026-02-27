Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Из-за остановки движения на Крымском мосту задерживаются поезда

Десять поездов задерживаются из-за остановки движения на Крымском мосту
ovbelov/Shutterstock/FOTODOM

Десять поездов дальнего следования задерживаются на пути в Крым и в обратном направлении в связи с временным перекрытием Крымского моста. Об этом сообщает RT.

По данным Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), отставание от графика составляет от 1 до 3,5 часа.

«В настоящее время движение возобновлено. Принимаются меры по сокращению времени задержки поездов», — отметили в ведомстве.

23 февраля сообщалось, что пять поездов дальнего следования «Таврия» задерживались на пути в Крым и четыре в обратном направлении из-за остановки движения на Крымском мосту.

18 февраля после остановки движения по Крымскому мосту были задержаны 10 поездов «Таврия». С задержкой отслеживали три поезда сообщение Симферополь — Москва , по два состава отправлением из Севастополя в Санкт-Петербург и Москву, а также сообщения поезда Симферополь — Кисловодск , Симферополь — Санкт-Петербург и Адлер — Симферополь. Максимальное отклонение от графики составило 11 часов.

Ранее более 30 поездов задержали на Московском направлении из-за провисания контактного провода.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!