Из-за остановки движения на Крымском мосту задерживаются поезда

Десять поездов дальнего следования задерживаются на пути в Крым и в обратном направлении в связи с временным перекрытием Крымского моста. Об этом сообщает RT.

По данным Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), отставание от графика составляет от 1 до 3,5 часа.

«В настоящее время движение возобновлено. Принимаются меры по сокращению времени задержки поездов», — отметили в ведомстве.

23 февраля сообщалось, что пять поездов дальнего следования «Таврия» задерживались на пути в Крым и четыре в обратном направлении из-за остановки движения на Крымском мосту.

18 февраля после остановки движения по Крымскому мосту были задержаны 10 поездов «Таврия». С задержкой отслеживали три поезда сообщение Симферополь — Москва , по два состава отправлением из Севастополя в Санкт-Петербург и Москву, а также сообщения поезда Симферополь — Кисловодск , Симферополь — Санкт-Петербург и Адлер — Симферополь. Максимальное отклонение от графики составило 11 часов.

Ранее более 30 поездов задержали на Московском направлении из-за провисания контактного провода.