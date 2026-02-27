Размер шрифта
Россиян предупредили об опасности резкого отказа от ряда продуктов в начале Великого поста

Диетолог Лебедева: резкий отказ от мяса в начале поста может вызвать слабость
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Резкий отказ от употребления мясных и молочных продуктов в начале Великого поста может обернуться дефицитом белка и другим проблемам со здоровьем. Об этом RT рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

«Чтобы избежать стрессовой нагрузки на организм и сохранить здоровье, нужно входить в режим поста постепенно. Резкий отказ от мяса и молочных продуктов может привести к дефициту питательных веществ, которые сложно получить из растительной пищи. На фоне дефицита белка организм начинает расщеплять собственную мышечную ткань для удовлетворения потребностей в аминокислотах», — объяснила специалист.

Она предупредила, что из-за резкого отказа от этих продуктов могут возникнуть слабость, снижение физической выносливости, а также ухудшение состояния кожи, ногтей и волос. Помимо этого, есть риск столкнуться с проблемами в работе сердца, сосудов, опорно-двигательного аппарата и ухудшением функционирования мочеполовой системы.

При этом, по словам диетолога, из-за постоянного чувства голода постящиеся нередко начинают есть больше углеводных продуктов, таких как хлеб, картофель и крупы. Однако их употребление стимулирует выброс инсулина, приводит к набору лишнего веса и усиливает аппетит.

В 2026 году Великий пост, начавшийся 23 февраля, будет длиться до 11 апреля. В эти дни действуют строгие правила, касающиеся питания и образа жизни. Каждые сутки поста имеют свои нюансы, которые зависят от дня недели и календаря церковных праздников.

Как правильно соблюдать пост, какие дни считаются самыми строгими, а когда возможны послабления — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, кому опасно есть соленья.

 
