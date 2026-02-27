Группа туристов на снегоходах пропала в Пермском крае

Пятеро туристов на снегоходах пропали в Пермском крае, они не выходят на связь четвертый день подряд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, туристы отправились из Уфы в деревню Золотанка Красновишерского района на автомобилях 20 февраля и планировали вернуться через четыре дня. В настоящий момент группа не выходит на связь, при этом их автомобили припаркованы на том же месте, где их оставили.

К поискам пропавших присоединились волонтеры. Отмечается, что поход туристов не был зарегистрирован в МЧС.

20 февраля спасатели с помощью подводной камеры нашли тела семи человек, провалившихся на автомобиле под лед на Байкале. По данным МЧС, работы велись на глубине 18 м.

Как писал Telegram-канал Baza, машина с туристами из Китая направлялась на экскурсию к мысу Три Брата. Водитель не заметил трещину во льду, после чего автомобиль ушел под воду. По предварительной информации, группа не была зарегистрирована. Из девяти человек, находившихся в салоне, выбраться удалось только одному.

Ранее десять лыжников пропали без вести после схода лавины в горах Северной Калифорнии.