Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Психолог рассказал, почему глупые люди часто достигают успеха

Психолог Костеренко: глупые люди достигают успеха из-за неумения видеть неудачи
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Люди, которых считают глупыми, часто достигают успеха, поскольку у них нет способности замечать препятствия и отказы. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказал психолог Сергей Костеренко.

Специалист объяснил, что люди без аналитического склада ума не воспринимают слово «нет» как окончательный ответ и не оставляют попыток добиться своей цели после первых неудач. Главным фактором их успеха становится количество совершенных попыток.

«Человек кажется себе не очень далеким, и он пробивает стены там, где другие останавливаются. Они просто не замечают препятствий, считают их помехами. Когда им отказывают, они не слышат отказа, продолжают настаивать, и в итоге кто-то соглашается», — подчеркнул эксперт.

По его словам, недалекие люди не замечают, что у них не получает добиться желаемого, поэтому продолжают действовать. Они могут сделать около 8-12 попыток, прежде чем начать задумываться о неудаче.

Психолог отметил, что подход, при котором каждая неудача воспринимается как шаг на пути к цели, а не как повод бросить начатое, помогает достичь выдающихся результатов.

Психолог Елена Соловьева до этого говорила, что ребенку, рожденному в семье первым, проще добиться успеха, чем средним или младшим детям. Он обладает большей ответственностью, стремлением к независимости и навыками адаптации.

Ранее психолог объяснила, почему людям сложно решаться на перемены.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!