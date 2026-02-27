Психолог рассказал, почему глупые люди часто достигают успеха

Люди, которых считают глупыми, часто достигают успеха, поскольку у них нет способности замечать препятствия и отказы. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказал психолог Сергей Костеренко.

Специалист объяснил, что люди без аналитического склада ума не воспринимают слово «нет» как окончательный ответ и не оставляют попыток добиться своей цели после первых неудач. Главным фактором их успеха становится количество совершенных попыток.

«Человек кажется себе не очень далеким, и он пробивает стены там, где другие останавливаются. Они просто не замечают препятствий, считают их помехами. Когда им отказывают, они не слышат отказа, продолжают настаивать, и в итоге кто-то соглашается», — подчеркнул эксперт.

По его словам, недалекие люди не замечают, что у них не получает добиться желаемого, поэтому продолжают действовать. Они могут сделать около 8-12 попыток, прежде чем начать задумываться о неудаче.

Психолог отметил, что подход, при котором каждая неудача воспринимается как шаг на пути к цели, а не как повод бросить начатое, помогает достичь выдающихся результатов.

