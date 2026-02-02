Размер шрифта
Психолог объяснила, почему старшие дети чаще добиваются успеха

Психолог Соловьева: старшие дети чаще добиваются успеха из-за самостоятельности
Artur Cupak/imageBROKER.com/Global Look Press

Ребенку, рожденному в семье первым, проще добиться успеха, чем средним или младшим детям. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала психолог Елена Соловьева.

По словам специалиста, старший ребенок обладает большей ответственностью, стремлением к независимости и навыками адаптации.

«Им гораздо проще приспосабливаться к каким-то обстоятельствам, нежели младшим, например. Они проще привыкают к порядку и системе и имеют более активные навыки в части смелости, какой-то рискованности, решительности и так далее», — объяснила она.

Психолог добавила, что у большинства старших детей уже есть опыт «свержения с пьедестала», поэтому они проще других относятся к критике и легче переносят конкуренцию. Кроме того, у первого ребенка в семье более стабильная самооценка.

До этого Соловьева говорила, что основы самооценки закладываются в раннем детстве. По ее словам, в этот период ребенок уже на подсознательном уровне понимает, на что он может претендовать в жизни.

Ранее ученые рассказали, как могут повлиять оценки за поведение на ребенка.
 
