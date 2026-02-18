Психолог объяснила, почему людям сложно решаться на перемены

Люди часто не решаются на перемены из-за страха неопределенности, неуверенности в собственных силах и бессознательных установок. Об этом Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, им проще оставаться в знакомых условиях вместо того, чтобы рискнуть и выйти за привычные рамки, даже если эти условия их не устраивают. Тревога перед возможной неудачей и внутренние установки могут формироваться еще в детстве, уточнила эксперт.

«Очень много страхов у людей и бессознательных программ, связанных с ними. Что если я что-то изменю — а ждет ли меня успех, а не сделаю ли я хуже? В результате человек не решается действовать не из-за лени, а из-за страха оказаться в неопределенности. Поэтому гипотетически, на уровне фантазии, многие хотели бы изменить жизнь, но на практике готовности к этому нет, потому что бессознательные программы просто не пускают», — пояснила Абравитова.

Психолог добавила, что для преодоления внутренних барьеров важно осознать свои страхи и разобраться в их причинах.

Психолог, расстановщик Наталья Ражина до этого говорила, что понятие квантового скачка личности не имеет ничего общего с духовными практиками или внезапным просветлением. Речь идет о психологическом процессе, когда человек понимает, что не справляется с жизнью по старым установкам, решаясь на глобальные болезненные перемены. В их числе – переезд, развод, выход из токсичных отношений.

