Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Психолог объяснила, почему людям сложно решаться на перемены

Психолог Абравитова: людям сложно решаться на перемены из-за неуверенности
kenchiro168/Shutterstock/FOTODOM

Люди часто не решаются на перемены из-за страха неопределенности, неуверенности в собственных силах и бессознательных установок. Об этом Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, им проще оставаться в знакомых условиях вместо того, чтобы рискнуть и выйти за привычные рамки, даже если эти условия их не устраивают. Тревога перед возможной неудачей и внутренние установки могут формироваться еще в детстве, уточнила эксперт.

«Очень много страхов у людей и бессознательных программ, связанных с ними. Что если я что-то изменю — а ждет ли меня успех, а не сделаю ли я хуже? В результате человек не решается действовать не из-за лени, а из-за страха оказаться в неопределенности. Поэтому гипотетически, на уровне фантазии, многие хотели бы изменить жизнь, но на практике готовности к этому нет, потому что бессознательные программы просто не пускают», — пояснила Абравитова.

Психолог добавила, что для преодоления внутренних барьеров важно осознать свои страхи и разобраться в их причинах.

Психолог, расстановщик Наталья Ражина до этого говорила, что понятие квантового скачка личности не имеет ничего общего с духовными практиками или внезапным просветлением. Речь идет о психологическом процессе, когда человек понимает, что не справляется с жизнью по старым установкам, решаясь на глобальные болезненные перемены. В их числе – переезд, развод, выход из токсичных отношений.

Ранее психологи рассказали, в каких случаях работают позитивные аффирмации.
 
Теперь вы знаете
15 упражнений с фото при сидячей работе, чтобы почувствовать легкость в теле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!