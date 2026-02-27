Психолог заявил о пользе веры россиян в ретроградный Меркурий

Астрологи заявили о периоде ретроградного Меркурия с 26 февраля по 20 марта. Хотя это лишь оптическая иллюзия, вера во влияние подобных явлений на жизнь может принести пользу, считает клинический психолог Дмитрий Кудряшов. В частности, это позволяет снизить уровень стресса, снять ответственность за неприятности и преодолеть трудности, объяснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Большинство россиян относятся к теме ретроградного Меркурия с юмором, что создает повод для шуток даже в случае возникновения каких-то неприятностей. На этом фоне появляется возможность избавиться от навязчивых мыслей и стресса, высмеяв те или иные ситуации, что полезно с психологической точки зрения.

«Возможность отнестись к какой-либо не очень приятной ситуации с юмором — это признак того, что мы ее можем психологически переварить, — пояснил Кудряшов. — Это во многом то, что делают современные психотерапевтические и нейрофизиологические методы — они направлены на то, чтобы мы могли посмотреть на ситуацию с разных сторон и гибче к ней подойти».

При таком подходе психика не зацикливается на трудностях и помогает адаптироваться к ним и начать действовать конструктивно, считает специалист. Шутки над ретроградным Меркурием позволяют «разрядить обстановку» и не воспринимать слишком серьезно неудачи, что особенно важно на фоне высокого стресса у многих людей. В том числе такое состояние объясняется привычкой людей брать на себя лишнюю ответственность за каждую неприятность – вера во влияние астрологических явлений избавляет от этого.

«Для 99 % людей, которые всерьез к этому не относятся, никакого риска нет. А тот 1 %, для которого ретроградный Меркурий может стать последней каплей — он и так уязвим, — отметил психолог. — Если мы запретим шутки про Меркурий, то для этих людей ничего не изменится — они все равно найдут из-за чего загрузиться».

До этого научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН в Санкт-Петербурге Николай Железнов объяснил, что ретроградный Меркурий не движется в обратную сторону, а является оптической иллюзией, связанной с разной скоростью движения планет. Такой эффект у Меркурия возникает три-четыре раза в год, все негативные последствия, которые связывают с этим явлением, относятся к астрологическим мифам, подчеркнул ученый.

