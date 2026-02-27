Размер шрифта
«Миф средневековья»: ученый опроверг вред ретроградного Меркурия

Астроном Железнов назвал мифом негативное влияние ретроградного Меркурия
Ретроградный Меркурий не движется в обратную сторону, а является оптической иллюзией, связанной с разной скоростью движения планет. Об этом сообщил ТАСС научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН в Санкт-Петербурге Николай Железнов.

Он пояснил, что все планеты вращаются вокруг Солнца по эллиптическим орбитам, но с разной скоростью и разным периодом обращения. Земля совершает полный оборот примерно за 365 с четвертью суток, а Меркурий — примерно за 88 суток, поэтому за год он несколько раз обгоняет Землю. По словам специалиста, если наблюдать движение с Земли, в определенный момент при обгоне может возникнуть иллюзия, что планета начинает двигаться назад. Такое явление называют ретроградным или попятным движением.

Железнов отметил, что долго такая иллюзия длиться не может, и спустя некоторое время планеты снова кажутся движущимися в одном направлении. Он добавил, что у Меркурия подобный оптический эффект возникает три–четыре раза в год, и подчеркнул, что все негативные последствия, которые связывают с этим явлением, относятся к астрологическим мифам.

Специалист также рассказал, что астрология является древней наукой, которая когда-то была единой с астрономией. По его словам, ученый XVI–XVII веков Иоганн Кеплер зарабатывал составлением гороскопов, а многие термины современной астрономии пришли из астрологии. Позднее, как отметил Железнов, наука и лженаука разделились окончательно — это произошло в середине XIX века, а сам термин «ретроградный Меркурий» восходит к средневековью.

По данным астрологов, с 26 февраля по 20 марта проходит период ретроградного Меркурия. Люди, которые верят в его негативное влияние, в это время откладывают важные решения и не начинают новые проекты.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли бояться парада планет 28 февраля.

 
