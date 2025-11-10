На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские ученые сделали «шокирующее» заявление о ретроградном Меркурии

Пермские ученые заявили, что ретроградный Меркурий не влияет на людей
true
true
true
close
Shutterstock

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета пришли к выводу, ретроградный Меркурий не влияет на людей. Об этом пишет 59.ru.

Как уточнили специалисты, ретроградное движение Меркурия — это реальное астрономическое событие, которое происходит 3—4 раза в год. В этом году оно началось 9 ноября и продлится до 20 ноября. Нюансы разъяснил эксперт в области астрономии Евгений Бурмистров.

«Земля и Меркурий движутся вокруг Солнца с разной скоростью. Меркурий совершает полный оборот вокруг всего за 88 земных дней, в то время как Земле на это требуется 365», — отметил он.

В тот момент, когда обе планеты оказываются на одной линии с Солнцем. Из-за изменения угла наблюдения начинает казаться, что Меркурий смещается в обратном направлении. Именно это движение планеты и называют ретроградным. Разумеется, никакого влияния на процессы в космосе, и тем более бытовую жизнь землян, оптическая иллюзия никак не влияет.

Понятие «ретроградный Меркурий» сегодня ассоциируется у среднестатистического человека в первую очередь с астрологией. Оно вошло и в массовую культуру: так говорят, зачастую с сарказмом, о периоде в жизни, когда все идет не так без видимых предпосылок. Что такое ретроградный Меркурий с точки зрения астрономии, и почему астрологи считают эти периоды неблагоприятными — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что россияне хотят инвестировать в банановые плантации и ретроградный Меркурий.

