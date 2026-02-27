Психиатр объяснил, как стресс влияет на аллергические реакции

Хронический стресс и повышенная тревожность оказывают негативное влияние на иммунную систему и могут спровоцировать обострения аллергии. Об этом «Известиям» рассказал главный врач, психиатр клиники ментального здоровья «Аксона» Эдуард Холодов.

Специалист объяснил, что центральная нервная система управляет иммунным ответом, и при хроническом стрессе может произойти сбой в системе распознавания угроз. На фоне тревоги нейропептиды вынуждают клетки выбрасывать гистамин даже в том случае, если реальный внешний раздражитель отсутствует.

По словам врача, у кожи и нервной системы общее происхождение от одного зародышевого листка — эктодермы. Их тесная связь оказывает влияние на состояние человека, например, из-за сильного страха у него может возникнуть крапивница. Таким образом организм сигнализирует о своем перенапряжении.

При этом существует несколько психологических моделей, которые способствуют аллергическим реакциям. Одной из них является заблокированная агрессия, при которой человек пытается скрыть свое раздражение. В таких случаях кожа выступает в роли защитного барьера.

Эксперт отметил, что в некоторых случаях аллергия может быть выгодна. Мозг воспринимает аллергический сценарий как способ получения необходимой заботы или избегания обязанностей. Однако без проработки этих установок добиться стойкой ремиссии лишь медикаментозно особенно сложно.

«Если вы замечаете, что ваши аллергические реакции совпадают по времени с нервным перенапряжением, если вы «чешетесь» перед важными событиями или задыхаетесь, когда приходится терпеть несправедливость, — не откладывайте визит к специалисту», — подчеркнул он.

Врач-невролог Мария Медведева до этого рассказала «Газете.Ru», что прием витамина D, магния и витаминов группы В, а также правильный режим света помогут укрепить нервную систему и избавиться от весенней хандры.

Ранее врач предупредила, что стресс и усталость повышают риск ОРВИ.