Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Психиатр объяснил, как стресс влияет на аллергические реакции

Психиатр Холодов: хронический стресс может спровоцировать аллергию
CrizzyStudio/Shutterstock/FOTODOM

Хронический стресс и повышенная тревожность оказывают негативное влияние на иммунную систему и могут спровоцировать обострения аллергии. Об этом «Известиям» рассказал главный врач, психиатр клиники ментального здоровья «Аксона» Эдуард Холодов.

Специалист объяснил, что центральная нервная система управляет иммунным ответом, и при хроническом стрессе может произойти сбой в системе распознавания угроз. На фоне тревоги нейропептиды вынуждают клетки выбрасывать гистамин даже в том случае, если реальный внешний раздражитель отсутствует.

По словам врача, у кожи и нервной системы общее происхождение от одного зародышевого листка — эктодермы. Их тесная связь оказывает влияние на состояние человека, например, из-за сильного страха у него может возникнуть крапивница. Таким образом организм сигнализирует о своем перенапряжении.

При этом существует несколько психологических моделей, которые способствуют аллергическим реакциям. Одной из них является заблокированная агрессия, при которой человек пытается скрыть свое раздражение. В таких случаях кожа выступает в роли защитного барьера.

Эксперт отметил, что в некоторых случаях аллергия может быть выгодна. Мозг воспринимает аллергический сценарий как способ получения необходимой заботы или избегания обязанностей. Однако без проработки этих установок добиться стойкой ремиссии лишь медикаментозно особенно сложно.

«Если вы замечаете, что ваши аллергические реакции совпадают по времени с нервным перенапряжением, если вы «чешетесь» перед важными событиями или задыхаетесь, когда приходится терпеть несправедливость, — не откладывайте визит к специалисту», — подчеркнул он.

Врач-невролог Мария Медведева до этого рассказала «Газете.Ru», что прием витамина D, магния и витаминов группы В, а также правильный режим света помогут укрепить нервную систему и избавиться от весенней хандры.

Ранее врач предупредила, что стресс и усталость повышают риск ОРВИ.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!