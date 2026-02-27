Размер шрифта
Лазарева заявила о разнице отношения к детям в России и Европе

Ведущая Лазарева: европейцы лучше относятся к детям, чем россияне
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявила, что европейцы лучше относятся к чужим детям, чем россияне. Об этом пишет «Лента.ру».

По словам ведущей, у которой в начале прошлого года родилась внучка, ей нравится быть бабушкой в Европе.

«Совершенно невероятный опыт — наблюдать за тем, как тут люди на детей реагируют: все без исключения восхищаются, бросают свои дела и начинают общаться, на худой конец просто улыбаются, подолгу смотрят и издают всякие привлекающие внимание звуки», — сказала Лазарева

При этом Лазарева заявила, что в России прохожие относятся к детям иначе.

7 октября Пресненский суд Москвы в совокупности с предыдущим приговором по делу об оправдании терроризма заочно приговорил телеведущую к семи годам колонии. Позже адвокат знаменитости сообщил, что прокуратура требует отменить приговор, так как по закону районные суды не могут рассматривать дела по статье 330.1 Уголовного кодекса России (уклонение от обязанностей иноагентов). Защита Лазаревой также подала жалобу на приговор, указав, что статья не соответствует нормам международного права и конституции.

Ранее Лазарева ответила, скучает ли по России.

 
