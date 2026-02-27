Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

С марта россиянам усложнят получение микрозаймов

В Госдуме напомнили о новых условиях оформления микрозаймов с 1 марта
Алексей Даничев/РИА «Новости»

В России с 1 марта вступят в силу новые требования к оформлению микрозаймов в удаленном режиме – теперь для получения кредита необходимо будет пройти обязательную биометрическую идентификацию. Это станет серьезной преградой для мошенников, которые не смогут оформить займ по украденным паспортным данным граждан, объяснил в беседе с RT зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Он подчеркнул, что россияне часто сталкивались с ситуацией, когда узнавали о накопленных долгах уже после того, как аферисты оформили на них кредит в микрофинансовой организации. Теперь все МФО, которые работают с суммами до 1 млн рублей, обязаны будут требовать от клиентов пройти идентификацию через Единую биометрическую систему.

«Для оформления займа потребуется не просто ввести паспортные данные, а подтвердить свою личность с помощью камеры и микрофона — посмотреть на экран и произнести цифровой код, — пояснил Панеш. — Важно отметить, что это требование касается только дистанционного оформления. Если человек придет лично в офис организации, биометрия не понадобится».

Что касается более мелких МФО, работающих с займами до полумиллиона рублей, то для них соответствующие требования в ступят в силу с весны будущего года, добавил депутат.

Он также напомнил о важности заранее зарегистрировать свою биометрию – это можно сделать в банке, в приложении «Госуслуги Биометрия» или с помощью специалиста, вызванного на дом. Необходимо будет предоставить загранпаспорт с биометрическим чипом, записать голос, сделать снимок лица. Все это делается исключительно добровольно, чтобы в будущем не иметь проблем с получением финансовых услуг в удаленном режиме, заключил парламентарий.

Напомним, порядка четверти российских МФО могут уйти с рынка из-за новых требований подтверждения личности по биометрии. Такие прогнозы связаны с тем, что затраты на запуск биометрической идентификации оцениваются не менее чем в 30 млн рублей, что для трети МФО с годовым оборотом менее 50 миллионов рублей, является внушительной суммой.

Ранее сообщалось, что в России могут начать подтверждать возраст при онлайн-покупках по биометрии.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!