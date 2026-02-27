С марта россиянам усложнят получение микрозаймов

В России с 1 марта вступят в силу новые требования к оформлению микрозаймов в удаленном режиме – теперь для получения кредита необходимо будет пройти обязательную биометрическую идентификацию. Это станет серьезной преградой для мошенников, которые не смогут оформить займ по украденным паспортным данным граждан, объяснил в беседе с RT зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Он подчеркнул, что россияне часто сталкивались с ситуацией, когда узнавали о накопленных долгах уже после того, как аферисты оформили на них кредит в микрофинансовой организации. Теперь все МФО, которые работают с суммами до 1 млн рублей, обязаны будут требовать от клиентов пройти идентификацию через Единую биометрическую систему.

«Для оформления займа потребуется не просто ввести паспортные данные, а подтвердить свою личность с помощью камеры и микрофона — посмотреть на экран и произнести цифровой код, — пояснил Панеш. — Важно отметить, что это требование касается только дистанционного оформления. Если человек придет лично в офис организации, биометрия не понадобится».

Что касается более мелких МФО, работающих с займами до полумиллиона рублей, то для них соответствующие требования в ступят в силу с весны будущего года, добавил депутат.

Он также напомнил о важности заранее зарегистрировать свою биометрию – это можно сделать в банке, в приложении «Госуслуги Биометрия» или с помощью специалиста, вызванного на дом. Необходимо будет предоставить загранпаспорт с биометрическим чипом, записать голос, сделать снимок лица. Все это делается исключительно добровольно, чтобы в будущем не иметь проблем с получением финансовых услуг в удаленном режиме, заключил парламентарий.

Напомним, порядка четверти российских МФО могут уйти с рынка из-за новых требований подтверждения личности по биометрии. Такие прогнозы связаны с тем, что затраты на запуск биометрической идентификации оцениваются не менее чем в 30 млн рублей, что для трети МФО с годовым оборотом менее 50 миллионов рублей, является внушительной суммой.

Ранее сообщалось, что в России могут начать подтверждать возраст при онлайн-покупках по биометрии.