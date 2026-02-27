Размер шрифта
Врач ответила, с какими факторами связана склонность к отекам глаз

Врач Кузьмина: недосып может вызывать отеки глаз
Недостаток сна, избыток соли и алкоголя вечером, а также привычка тереть глаза могут провоцировать отеки кожи вокруг глаз. Об этом РИАМО рассказала основательница клиники аппаратной медицины «Аппаратка» Мария Кузьмина.

«Влияют и агрессивные активы вокруг глаз без понятной схемы, плюс частая смена средств с отдушками. Для профилактики важны сон, умеренная соль, достаточное питье и стабильный мягкий уход», — отметила эксперт.

По ее словам, при частом появлении припухлости стоит обратиться к врачу и провериться на сухость глаз, аллергию, а также оценить состояние краев век.

Чтобы избавиться от отека, Кузьмина посоветовала перестать трогать глаза и аккуратно промокнуть слезы мягкой салфеткой, после чего — приложить прохладный компресс на закрытые веки на пять-семь минут. Далее можно нанести нейтральный крем тонким слоем и дать глазам отдохнуть от телефона на 20–30 минут.

Руководитель лор-клиники Доктора Зайцева, ведущий телеканала «Доктор», врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев до этого говорил, что отсутствие лечения при насморке может привести к гнойным воспалениям пазух, отеку лица и поражению оболочек головного мозга.

Ранее россиянам рассказали, как отличить почечные отеки.

 
