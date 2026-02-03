Размер шрифта
Врач предупредил, почему опасно не лечить насморк

Врач Зайцев: отсутствие лечения при насморке может привести к отеку лица
Отсутствие лечения при насморке может привести к гнойным воспалениям пазух, отеку лица и поражению оболочек головного мозга. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель лор-клиники Доктора Зайцева, ведущий телеканала «Доктор», врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Воспаление не делает пауз: оно идет ежеминутно и ежесекундно, днем и ночью, без выходных и праздников. Отверстие в пазухе закрывается, там начинает зреть гной, который густой, как мед, и сам выйти не может. В результате развивается сильный болевой синдром, отекают щеки и веки, и человек уже не может дотронуться до лица», — сказал эксперт.

По его словам, без лечения гной может разрушить слизистую, проникнуть через анатомические щели и достичь оболочек головного мозга. Это грозит развитием вторичного риногенного менингита. К распространенным ошибкам при насморке Зайцев также отнес самостоятельное промывание носа под давлением, поскольку процедура может спровоцировать застой жидкости в пазухах и усугубить воспаление.

Врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Людмила Елизарова до этого говорила, что запущенный насморк может превратиться в хронический синусит, привести к опасным осложнениям и даже стать угрозой для жизни. Если насморк не проходит в течение семи дней, она посоветовала не рисковать и обратиться к врачу.

Ранее профессор назвала признак гриппа, который отличает его от ОРВИ.
 
