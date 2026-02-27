Лидер люберецкой ОПГ скончался в тюрьме

На 65-м году жизни ушел из жизни глава люберецкой организованной преступной группы (ОПГ) Михаил Михайлов по кличке Не буди. Об этом пишет издание Life со ссылкой на SHOT.

Отмечается, что на момент смерти мужчина находился в исправительной колонии Торбеевский централ (ИК-6) для пожизненно осужденных. Михайлов умер от острой сердечной недостаточности.

По данным канала, перевозка тела из колонии в Мордовии для захоронения обошлась близким умершего в 150 тыс. рублей. Лидер ОПГ был похоронен в родных Люберцах.

Михаил Михайлов получил свое прозвище из-за наколотой на веках татуировки с фразой «Не буди». В 2002 году он организовал банду в Люберцах. Преступники занимались разбоем, нападениями и убийствами, в частности, заказными. Как минимум шесть убийств за период с 2002 по 2008 год были доказаны следствием в суде. В 2015 году главу банды приговорили к пожизненному сроку.

Авторы публикации обратили внимание на то, что банда Михайлова не является ОПГ «Любера», которая орудовала в той же местности в 1990-х.

Ранее суд утвердил пожизненный приговор лидеру ОПГ Аслану Гагиеву.