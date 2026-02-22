Размер шрифта
Скидку на авиабилеты распространят на детей в сопровождении любого взрослого

С 1 марта скидка 50% на авиабилеты по России будет распространяться на детей в сопровождении любого взрослого, а не только родителей. Об этом рассказали ТАСС в Минтрансе.

Уточняется, что ребенок и сопровождающий его взрослый должны быть оформлены в одном бронировании.

В январе 2025 года была нормативно установлена скидка в 50% для детей от 2 до 12 лет, которые летят с родителем.

«С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения в правила перевозок пассажиров, утвержденные приказом Минтранса России от 15.10.2025 № 341. Теперь скидка 50% на авиабилеты эконом-класса по внутрироссийским направлениям будет также действовать для детей, следующих с любым взрослым», — рассказали в ведомстве.

В Минтрансе отметили, что с 2 до 12 лет ребенка в авиапоездке должен сопровождать любой взрослый или нужна услуга авиакомпании по сопровождению.

5 января сообщалось, что Минтрансу РФ и региональным властям необходимо подготовить предложения по повышению качества и доступности для семей с детьми, включая многодетные семьи, перевозок на такси. Помимо этого, им следует предусмотреть наличие в таксомоторных компаниях авто, оснащенных детскими креслами, а также обеспечить наличие машин, имеющих возможность перевозки родителей с детскими колясками. Реализовать поставленные задачи необходимо до 2030 года.

Ранее в России предложили ввести новые льготы для родителей школьников.
 
