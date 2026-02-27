Врач назвала методы, которые помогут быстро снять сонливость

Физическая активность является наиболее эффективным способом взбодриться, если на человека внезапно навалилась сонливость, а впереди еще много работы. Об этом aif.ru рассказала член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Гаврилова.

По ее словам, мышечная работа заставит мозг «проснуться». Так, например, можно пройтись по офису или вокруг своего рабочего стола либо использовать лестницу, так как подъем и спуск по ступеням дают более интенсивную нагрузку. Врач также порекомендовала попробовать изменить температурные факторы.

«Откройте окно и проветрите помещение. Прохладный воздух помогает организму переключиться. Умойтесь прохладной водой. Это дает быстрый бодрящий эффект», — отметила Гаврилова.

Она уточнила, что эти методы лучше использовать до 15:00, чтобы не нарушить естественные циклы сна вечером.

Врач-терапевт Надежда Чернышова до этого говорила, что сонливость днем может возникать не только из-за недостатка ночного отдыха, но и из-за заболеваний, в том числе атеросклероза, сахарного диабета и апноэ.

