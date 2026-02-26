Размер шрифта
Врач рассказала, как сон связан со здоровьем печени

Врач Тихомирова: дневная сонливость может указывать на жировую болезнь печени
amedeoemaja/Shutterstock/FOTODOM

Здоровье печени напрямую влияет на качество сна, поэтому некоторые проблемы со сном могут стать поводом для похода к гепатологу. Так, при дневной сонливости врач может заподозрить жировую болезнь печени, рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры госпитальной терапии им. Сторожакова Пироговского университета Анна Тихомирова.

«Печень играет ключевую роль в поддержании работы «внутренних часов» организма, или циркадных ритмов. В клетках печени присутствуют специальные рецепторы, которые участвуют в настройке циркадных ритмов всего организма. Они регулируют энергообмен, метаболизм жиров и, что важно для сна, секрецию гормонов, влияющих на циклы сна и бодрствования. Когда функция печени нарушена, например при неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) или циррозе печени, этот механизм «настройки» дает сбой. Это приводит к десинхронизации циркадных ритмов, что напрямую ухудшает качество сна и может вызывать дневную сонливость», — объяснила врач.

Нарушения в работе печени приводят к фрагментированному, поверхностному и более короткому сну. Субъективно пациенты это ощущают как трудности с засыпанием и чувство разбитости утром.

«Наиболее драматично влияние печени на сон проявляется у пациентов с циррозом печени. Согласно обзорной статье 2025 года, они жалуются на нарушения сна в пять раз чаще, чем население в целом. Нарушения сна при циррозе часто связаны с риском развития печеночной энцефалопатии — поражения головного мозга токсинами, которые не обезвреживаются больной печенью. Это синдром проявляется изменениями цикла сна и бодрствования в виде ночных пробуждений и сонливости в дневные часы», — заметила врач.

Существует и обратная связь, тесно связывающая печень и сон. Обструктивное апноэ сна, то есть остановки дыхания во сне, является независимым фактором риска развития и прогрессирования жировой болезни печени. Это связано с тем, что эпизоды гипоксии, нехватки кислорода, во время апноэ усиливают воспаление и фиброз в печени.

«Больная печень «ломает» циркадные ритмы, делая сон прерывистым и неэффективным, а в тяжелых случаях становится причиной глубоких неврологических нарушений, влияющих на сон. С другой стороны, нарушения сна, такие как апноэ, напрямую ухудшают состояние печени, замыкая порочный круг», — заключила доктор.

Ранее была названа главная опасность витамина С в добавках.

 
