Психолог объяснила, как проверить партнера на совместимость

Психолог Богунова: для крепких отношений партнеры должны совпадать в быту
F8 studio/Shutterstock/FOTODOM

Для создания крепких и долгосрочных отношений важно прежде всего проверить, совпадают ли партнеры в деньгах и быту. Об этом «Пятому каналу» рассказала практический психолог Виктория Богунова.

По ее словам, многие конфликты происходят именно по этим причинам. Так, например, один партнер может хотеть накопить на квартиру, а другой — тратить все на путешествия прямо сейчас, что станет причиной ссор. Кроме того, стоит оценить темп жизни друг друга и наметить вектор будущего.

Психолог также посоветовала разобраться в своих истинных чувствах и понять, не путает ли человек влюбленность с тревогой. Для этого рядом с партнером или думая о нем, нужно прислушаться к своим ощущениям: если плечи подняты к ушам, в животе комок, а челюсть сжата — это сигнал опасности.

Богунова добавила, что стоит обратить внимание и на то, как партнер относится к тем, кто ниже его по статусу (к официантам, курьерам), а также обратить внимание на друзей вашего партнера.

«Мы — это среднее арифметическое тех пяти человек, с которыми проводим больше всего времени. Если вам неприятно находиться в компании его близких, вы никогда не примете его до конца», — заключила эксперт.

Детский психолог и нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова до этого говорила, что совместный отход ко сну укрепит отношения между партнерами, если они оба осознанно выбирают общий режим, а не подстраиваются друг под друга. По ее словам, в целом это необязательное условие для крепких отношений. Она отметила, что гораздо важнее в паре то, насколько между ними выстроен открытый диалог, есть ли взаимное уважение к потребностям и ритму жизни друг друга.

Ранее психолог рассказала, как научиться тратить накопления без страха.

 
