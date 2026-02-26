Психолог рассказала, как научиться тратить накопления без страха

Стремление экономить и копить финансовую «подушку безопасности» часто возникает из-за страха нехватки средств, связанного со стрессом в прошлом. Научиться грамотно использовать денежные накопления и не испытывать при этом тревогу поможет осознание собственного страха. Об этом «Известиям» рассказала клинический психолог компании «Доктор рядом» Олеся Толстухина.

Специалист объяснила, что нередко повышенная потребность в накоплении средств обусловлена страхом дефицита, который связан с прошлым финансовым стрессом или бедностью. Человек, столкнувшийся с такой проблемой, начинает ощущать тревогу даже в некритичных ситуациях. Он склонен верить, что в будущем наступят более трудные времена, в которые можно будет начать тратить свои сбережения.

По словам психолога, в таком случае накопленные денежные средства становятся символом безопасности, а их трата воспринимается как потеря защиты, контроля и стабильности в жизни.

Уменьшить тревогу и вернуть чувство безопасности поможет признание собственного страха, отметила эксперт.

«Также помогает когнитивная переоценка. Можно задать себе вопросы: «Для чего создается этот резерв?», «Соответствует ли текущая ситуация критериям?», «Что будет, если я не воспользуюсь им сейчас?» Это способствует сохранению целесообразности и снижению экономической катастрофизации», — объяснила она.

Если человеку трудно тратить деньги на собственное благополучие и здоровье, ему важно говорить себе, что в действительно критических ситуациях отказ от использования «подушки безопасности» может обернуться самоповреждением.

Психолог также напомнила, что ресурсы не ограничиваются лишь деньгами. Существуют и другие источники устойчивости, например, личные навыки или социальные связи.

