Психолог оценила, может ли привычка ложиться спать вместе укрепить отношения

Совместный отход ко сну укрепит отношения между партнерами, если они оба осознанно выбирают общий режим, а не подстраиваются друг под друга. Об этом Pravda.Ru рассказала детский психолог и нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.

По ее словам, в целом это необязательное условие для крепких отношений. Она отметила, что гораздо важнее в паре то, насколько между ними выстроен открытый диалог, есть ли взаимное уважение к потребностям и ритму жизни друг друга. Если же люди действительно хотят ложиться спать в одно время, это может укреплять их близость, добавила эксперт.

Психолог подчеркнула, что разные привычки в целом не должны восприниматься как угроза для союза.

«Когда два человека живут разной жизнью и при этом способны принять эту разность, именно тогда возникает настоящая близость и контакт. Если же один из партнеров постоянно подстраивается под другого, теряя собственные границы и не понимая своих потребностей, то такие отношения становятся созависимыми и постепенно разрушаются. Не нужно стремиться к полному совпадению», — заключила Наумова.

