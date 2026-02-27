Россиянам дали советы, которые помогут эффективно пройти собеседование

Собеседование должно представлять собой осмысленный профессиональный диалог, чтобы соискатель успешно прошел его. Об этом «Пятому каналу» рассказала эксперт по подбору персонала, HR-консультант Антонина Болгова.

Она подчеркнула, что это не экзамен, а способ понять мышление и эффективность кандидата.

«Чем больше в этом разговоре ясности — про опыт, ожидания, ограничения, мотивацию — тем меньше остается пространства для иллюзий», — отметила Болгова.

Так, она посоветовала выстраивать выстроить структуру разговора и честно обозначить свою зону ответственности. Чтобы опыт был понятным, нужно указывать точные цифры, а также говорить о масштабе и зоне влияния. Кроме того, стоит оценить, удастся ли достигнуть прошлых результатов на новом месте работы и ща счет какого подхода.

К самым важным эксперт отнесла ощущение «свое — не свое». По ее словам, нужно почувствовать, комфортно вам разговаривать, совпадает ли темп, стиль коммуникации, подход к работе.

Исследование Skyeng, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru» до этого показало, что значительная доля россиян прибегает к манипуляциям с указанием уровня иностранного языка при трудоустройстве: почти каждый второй (41%) так или иначе искажал информацию о своем уровне владения языком: 17% — завышали уровень, 10% — занижали, а 14% вообще стараются избегать обсуждения этой темы. Четверть (21%) вообще не сталкивались с языковыми требованиями на собеседованиях, а 38% всегда остаются честны с работодателем.

