Россиянам рассказали, какие цветы не стоит дарить на 8 Марта из-за риска аллергии

Мимоза, лилии, черемуха, гиацинты, хризантемы и астры чаще других цветов провоцируют аллергию. От их подарка на 8 Марта лучше отказаться, если у женщины есть склонность к аллергии, — рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.

«В список сильных аллергенов обычно входят мимоза, лилии, черемуха, гиацинты, хризантемы и астры. Причем мимоза (акация серебристая) — абсолютный лидер антирейтинга. Ее пушистые желтые шарики — это концентрат пыльцы. Даже небольшой букет может вызвать сильнейший отек слизистой. На второе место можно поставить лилии. Они имеют очень резкий, удушающий запах. Даже без пыльцы (тычинки часто удаляют) эфирные масла лилии могут спровоцировать спазм бронхов и головную боль», — рассказала врач.

На третье место антирейтинга врач поставила черемуху. Фитонциды черемухи в закрытом помещении могут вызвать сильный приступ аллергии. Четвертое место делят хризантемы и астры — это сложноцветные растения, которые у людей с поллинозом на сорные травы вызывают перекрестную реакцию.

«На пятом и шестом местах гиацинты и полевые цветы (лютики и одуванчики). В них очень много пыльцы, к тому же последние часто собраны вместе с луговыми травами, на которые у человека тоже может быть аллергия. Аллергию на букеты можно отличить по симптомам, которые напоминают простуду, но при этом проявляются только там, где стоит букет. Если вы вынесли цветы из комнаты, и через 30–60 минут стало легче дышать — это аллергия», — заключила доктор.

Если у вас началась аллергия, вынесете букет на улицу или на застекленный балкон. Промойте глаза, нос, протрите пыль, умойтесь, и смените одежду, если контактировали с букетом. Если симптомы сильно выражены, примите антигистаминные препараты и запишитесь на прием к аллергологу.

