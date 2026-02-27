Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Наука

Россиянам рассказали, какие цветы не стоит дарить на 8 Марта из-за риска аллергии

Врач Махова: мимоза, лилии, гиацинты и астры чаще всего вызывают аллергию
Anna Auramenka/Shutterstock/FOTODOM

Мимоза, лилии, черемуха, гиацинты, хризантемы и астры чаще других цветов провоцируют аллергию. От их подарка на 8 Марта лучше отказаться, если у женщины есть склонность к аллергии, — рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.

«В список сильных аллергенов обычно входят мимоза, лилии, черемуха, гиацинты, хризантемы и астры. Причем мимоза (акация серебристая) — абсолютный лидер антирейтинга. Ее пушистые желтые шарики — это концентрат пыльцы. Даже небольшой букет может вызвать сильнейший отек слизистой. На второе место можно поставить лилии. Они имеют очень резкий, удушающий запах. Даже без пыльцы (тычинки часто удаляют) эфирные масла лилии могут спровоцировать спазм бронхов и головную боль», — рассказала врач.

На третье место антирейтинга врач поставила черемуху. Фитонциды черемухи в закрытом помещении могут вызвать сильный приступ аллергии. Четвертое место делят хризантемы и астры — это сложноцветные растения, которые у людей с поллинозом на сорные травы вызывают перекрестную реакцию.

«На пятом и шестом местах гиацинты и полевые цветы (лютики и одуванчики). В них очень много пыльцы, к тому же последние часто собраны вместе с луговыми травами, на которые у человека тоже может быть аллергия. Аллергию на букеты можно отличить по симптомам, которые напоминают простуду, но при этом проявляются только там, где стоит букет. Если вы вынесли цветы из комнаты, и через 30–60 минут стало легче дышать — это аллергия», — заключила доктор.

Если у вас началась аллергия, вынесете букет на улицу или на застекленный балкон. Промойте глаза, нос, протрите пыль, умойтесь, и смените одежду, если контактировали с букетом. Если симптомы сильно выражены, примите антигистаминные препараты и запишитесь на прием к аллергологу.

Ранее популярный способ похудения с помощью ботокса оказался ложью.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!