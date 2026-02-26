Семь человек спасли во время пожара в российском общежитии

В Пензе семь человек спасли во время пожара в общежитии

В Пензе во время пожара в многоэтажном общежитии спасли семь человек. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС России по региону сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 26 февраля в девятиэтажном общежитии на улице Медицинской. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание холодильника в одной из комнат. Пламя уничтожило обстановку на 12 квадратных метрах, а также повредило общую кухню, ванную и туалет. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Прибывшие на место пожарные потушили огонь, никто не пострадал в результате случившегося. К тушению привлекли 25 человек и восемь единиц техники.

Из здания эвакуировали 45 человек и еще семь человек спасли во время пожара. Также один из сотрудников МЧС вынес из здания трехцветную кошку.

