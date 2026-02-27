Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Под Благовещенском обнаружили третью бешеную лису

Amur Mash: бешеная лиса бегала по дворам и бросалась на собак в Благовещенске
Ve Shandor/Shutterstock/FOTODOM

В Благовещенске агрессивная лиса бегала по дворам и бросалась на собак. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Отмечается, что случай стал третьим за месяц.

«Агрессивную хищницу заметили жители села Гродеково, вызвали специалистов — те подтвердили диагноз. Срочно ввели карантин», — говорится в сообщении.

В ближайшее время специалисты проведут дезинфекцию и вакцинацию животных в населенном пункте.

До этого в районе Гильчина в Амурской области был обнаружен очаг бешенства из-за двух лисиц.

Бешенство было лабораторно подтверждено у двух диких лисиц в лесной зоне Тамбовского округа. Их отловили в рамках мониторинга, который круглый год проводится для выявления циркуляции особо опасных заболеваний в дикой фауне.

В Тамбовском округе был введен карантин, в зоне которого находится село Гильчин. В ближайшее время специалисты проведут в селе все необходимые мероприятия, в число которых входит и дезинфекция. Кроме того, домашних животных повторно вакцинируют от бешенства.

Ранее сообщалось, что россиянка погладила уличного кота в Таиланде и попала в больницу.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!