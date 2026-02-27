Под Благовещенском обнаружили третью бешеную лису

В Благовещенске агрессивная лиса бегала по дворам и бросалась на собак. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Отмечается, что случай стал третьим за месяц.
«Агрессивную хищницу заметили жители села Гродеково, вызвали специалистов — те подтвердили диагноз. Срочно ввели карантин», — говорится в сообщении.
В ближайшее время специалисты проведут дезинфекцию и вакцинацию животных в населенном пункте.
До этого в районе Гильчина в Амурской области был обнаружен очаг бешенства из-за двух лисиц.
Бешенство было лабораторно подтверждено у двух диких лисиц в лесной зоне Тамбовского округа. Их отловили в рамках мониторинга, который круглый год проводится для выявления циркуляции особо опасных заболеваний в дикой фауне.
В Тамбовском округе был введен карантин, в зоне которого находится село Гильчин. В ближайшее время специалисты проведут в селе все необходимые мероприятия, в число которых входит и дезинфекция. Кроме того, домашних животных повторно вакцинируют от бешенства.
Ранее сообщалось, что россиянка погладила уличного кота в Таиланде и попала в больницу.