В России прогнозируют увеличение турпотока из Саудовской Аравии

Турпоток в Россию из Саудовской Аравии вырастет летом минимум вдвое 
Кирилл Зыков/РИА Новости

Туристический поток в Россию из Саудовской Аравии этим летом может вырасти минимум вдвое. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе туроператора «Интурист».

В конце марта в Саудовской Аравии начинаются двухнедельные каникулы, во время которых многие граждане страны едут путешествовать. Основной поток гостей из этой страны традиционно приходится на июль и август, когда там начинаются школьные каникулы, отметили в пресс-службе.

Туроператор рассказал, что саудовцы приезжают в Россию большими семьями по 10-20 человек на 7-10 дней. Их интересует отдых в центре Москвы и на природе в Подмосковье. Около 30% гостей совмещают посещение российской столицы с поездкой в Санкт-Петербург.

В «Интуристе» ожидают, что в течение всего весенне-летнего сезона спрос на путешествия в Россию из Саудовской Аравии будет активным.

Россия и Саудовская Аравия запустят безвизовый режим в ближайшие месяцы. В декабре они подписали соответствующее межправительственное соглашение.

Ранее сообщалось, что иностранцы стали реже посещать Россию.

 
