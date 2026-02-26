Размер шрифта
Пропавшую в Смоленске девочку нашли в квартире наедине с мужчиной

МВД: девочка из Смоленска найдена живой после трехдневных поисков
Telegram-канал «SHOT»

В Смоленске обнаружили девятилетнюю девочку, пропавшую несколько дней назад. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Ребенка нашли в квартире одного из домов на территории Заднепровского района г. Смоленска. Там же находился мужчина 1983 года рождения. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Жизни ребенка ничто не угрожает», — говорится в сообщении.

24 февраля Александра Ф. ушла из дома, чтобы выгулять питомца, но назад так и не вернулась. По факту пропажи ребенка возбудили уголовное дело, на поиски вышли сотни волонтеров.

По одной из версий к произошедшему был причастен родной отец, но эти данные не нашли подтверждения. Во время поисков была найдена машина, внутри которой было покрывало и большое количество волос, визуально напоминающих волосы девочки.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что один из волонтеров услышал, как из гаража кто-то кричит и зовет мать. Внутри якобы обнаружили пропавшего ребенка и двух мужчин, однако информация не подтвердилась.

Ранее в СК рассказали подробности о семье пропавшей девочки.

 
