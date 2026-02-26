В Смоленске пообещали, что виновный в похищении девочки понесет ответственность

Виновный в похищении девочки в Смоленске понесет ответственность по всей строгости закона. Об этом заявил мэр города Александр Новиков в своем Telegram-канале.

Глава города отметил, что подозреваемый в похищении уже задержан.

«С ним работают следователи, устанавливаются все детали произошедшего. Виновный понесет ответственность по всей строгости закона», — написал Новиков.

24 февраля девятилетняя девочка ушла из дома, чтобы выгулять питомца, но назад так и не вернулась. По факту пропажи ребенка возбудили уголовное дело, на поиски вышли сотни волонтеров.

По одной из версий, к произошедшему был причастен родной отец, но эти данные не нашли подтверждения. Во время поисков была найдена машина, внутри которой было покрывало и большое количество волос, визуально напоминающих волосы девочки.

26 февраля в Смоленске обнаружили пропавшую девочку. Вместе с ней находился мужчина. Жизни ребенка ничего не угрожает.

Ранее в СК рассказали подробности о семье пропавшей девочки.