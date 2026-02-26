Экс-депутату Мосгордумы от партии «Яблоко» продлили арест по делу о фейках об армии

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей зампреду партии «Яблоко» и экс-депутату Мосгордумы Максиму Круглову, которого обвиняют в распространении фейков о российской армии. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Наталия Тихонова.

«Суд продлил срок содержания под стражей Максиму Круглову до 2 апреля», — сказала она.

По словам Тихоновой, «оснований для применения к Круглову любой из мер пресечения, а тем более настолько суровой, как заключение под стражу, не имеется». Адвокат пообещала обжаловать решение инстанции.

В декабре и ноябре суд уже продлевал арест Круглову.

Уголовное дело в отношении депутата Следственный комитет возбудил 1 октября. По версии следствия, в апреле 2022 года он разместил в своем Telegram-канале недостоверные сведения о действиях российских военнослужащих на Украине.

2 октября Замоскворецкий суд отправил Круглова под стражу. В своем ходатайстве следователь утверждал, что обвиняемый может скрыться, так как у него «есть вес среди влиятельных политических лиц и шенгенская виза». Защита парировала, что у бывшего депутата Мосгордумы забрали загранпаспорт, скрыться он не может и не будет этого делать по принципиальным соображениям. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее основатель «Яблока» Григорий Явлинский назвал провокацией дело против Круглова.