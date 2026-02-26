Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Угроза минирования аэропорта Кишинева снята

Аэропорт Кишинева продолжил работу после угрозы взрыва
Ducu Rodionoff/Shutterstock/FOTODOM

Власти Молдавии сообщили, что информация о минировании аэропорта Кишинева «Евгений Дога» оказалась ложной. Об этом сообщил Telegram-канал правительства Молдавии «Первоисточник».

«Тревога, объявленная из-за угрозы в международном аэропорту Кишинева, не подтвердилась», — говорится в сообщении.

По информации властей, работа аэропорта возобновлена в штатном режиме, пассажиры могут следовать по своим маршрутам.

Несколькими часами ранее в международный аэропорт Кишинева после поступления анонимного сигнала о минировании были направлены экстренные службы. Была объявлена эвакуация, пять рейсов были задержаны.

В январе в аэропорту Кишинева обезвредили взрывное устройство, которое было спрятано в игрушечной машине. Тогда пассажиры и сотрудники аэропорта также были эвакуированы.

Ранее в Приднестровье заявили, что аэропорт Кишинева превратили в дуршлаг.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!