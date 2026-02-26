Угроза минирования аэропорта Кишинева снята

Власти Молдавии сообщили, что информация о минировании аэропорта Кишинева «Евгений Дога» оказалась ложной. Об этом сообщил Telegram-канал правительства Молдавии «Первоисточник».

«Тревога, объявленная из-за угрозы в международном аэропорту Кишинева, не подтвердилась», — говорится в сообщении.

По информации властей, работа аэропорта возобновлена в штатном режиме, пассажиры могут следовать по своим маршрутам.

Несколькими часами ранее в международный аэропорт Кишинева после поступления анонимного сигнала о минировании были направлены экстренные службы. Была объявлена эвакуация, пять рейсов были задержаны.

В январе в аэропорту Кишинева обезвредили взрывное устройство, которое было спрятано в игрушечной машине. Тогда пассажиры и сотрудники аэропорта также были эвакуированы.

Ранее в Приднестровье заявили, что аэропорт Кишинева превратили в дуршлаг.