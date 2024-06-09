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В Приднестровье заявили, что в аэропорту Кишинева издеваются над людьми

Беляков: аэропорт Кишинева превратили в «дуршлаг», где издеваются над людьми

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Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской республики Олег Беляков назвал аэропорт Кишинева «дуршлагом», в котором издеваются над людьми. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом Беляков прокомментировал усиленные проверки пассажиров, прибывающих из России. Они начались с начала апреля, когда в аэропорту Кишинева задержали молдавских политиков и общественников, принимавших участие в съезде в Москве.

«Мы не можем не высказывать какой-то озабоченности <...> Это очень настораживает, когда маленький потенциал объекта, который работает, превратили в какой-то «дуршлаг», в котором издеваются над людьми в полном объёме», — пояснил Беляков.

До этого экс-президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон выразил уверенность, что существует вероятность серьезных протестов после выборов президента республики.

Ранее Санду призвала парламент Молдавии инициировать референдум о вступлении в ЕС.

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