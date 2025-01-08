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В Молдавии обезвредили взрывоопасный предмет

Таможня Молдавии обезвредила взрывоопасный предмет в аэропорту Кишинева
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Родион Прока/РИА Новости

Таможня Молдавии обезвредила взрывоопасный предмет в аэропорту Кишинева. Об этом сообщает РИА Новости со сссылкой насообщение таможенной службы Молдавии.

Потенциально взрывоопасный предмет был обнаружен при обработке почтовых отправлений.

«При обработке почтовых отправлений в Международном аэропорту Кишинева обнаружили предмет, похожий на игрушку в форме автомобиля, который был воспринят как имеющий компоненты взрывоопасного предмета», — говорится в сообщении.

Подозрительный предмет исследовали сотрудники Центра технической криминалистики и судебной экспертизы.

До этого аэропорт Кишинева эвакуировали из-за сообщения о бомбе.

Пресс-секретарь главного инспектора пограничной полиции (IGPF) Молдавии Раиса Новички заявила, что в результате предупреждения аэропорт был эвакуирован. Сотрудники ведомства провели необходимые проверки для обеспечения безопасности.

Позднее представители IGPF заявили, что тревога о бомбе была ложной, на территории аэропорта не обнаружили никаких взрывоопасных предметов, деятельность воздушной гавани была восстановлена.

Ранее в Приднестровье заявили, что в аэропорту Кишинева издеваются над людьми.

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