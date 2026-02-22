Россияне стали активнее оформлять выплаты на отцов новорожденных

СФР: в России более 170 тыс. мужчин получили пособие при рождении за 2025 год

Свыше 170 тыс. мужчин в 2025 году оформили на себя единовременное пособие при рождении ребенка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Социального фонда России.

В фонде уточнили, что выплату в размере 26 941 рубль получили 172,4 тыс. мужчин. Пособие может оформить любой из родителей новорожденного, однако воспользоваться им вправе только один. Если оба родителя работают или оба не имеют работы, они самостоятельно определяют, кто подаст заявление. В случае если трудоустроен только один родитель, выплату получает он. Пособие назначается независимо от уровня дохода и количества детей в семье.

Кроме того, 223 тыс. мужчин в 2025 году получали ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Для работающих родителей размер выплаты составлял от 10,1 тыс. до 68,9 тыс. рублей в зависимости от официального заработка.

Также ежемесячную выплату по уходу за ребенком-инвалидом в размере 11,5 тыс. рублей получают 79,3 тыс. мужчин, сообщили в СФР.

Ранее в России предложили продлить выплаты пособия по уходу за ребенком до трех лет за счет налогов с богатых.