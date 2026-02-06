Глыбы снега упали с крыши на ребенка в Кирове

В Кирове 11-летняя девочка получила травму голову из-за схода снега с крыши дома. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Все произошло в четверг, 5 февраля в районе дома № 45 улице Милицейской.

«При оказании медицинской помощи у 11-летней пострадавшей диагностирована травма головы. Степень тяжести причиненного вреда здоровью устанавливается в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сказано в сообщении.

.В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям сотрудников управляющей компании, обслуживающей дом.

Ход проверки и расследования уголовного дела контролирует ведомство.

До этого глыба льда рухнула на ребенка в Нижнем Новгороде и повредила ему позвоночник. По версии следствия, все произошло из-за ненадлежащей работы ответственных за эксплуатацию и ремонт жилищного фонда, которые своевременно и качественно не очистили кровлю. Сотруднику ответственной организации предъявили обвинение по части 1 статьи 238 УК РФ.

Ранее в Саратове ребенок получил перелом черепа из-за рухнувшей наледи.