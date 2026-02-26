Минобороны сообщило о 35 сбитых БПЛА над Брянской областью за два часа

Минобороны: над Брянской областью за два часа сбили 35 беспилотников

Средства противовоздушной обороны за два часа уничтожили 35 украинских беспилотников над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что атака была отражена 26 февраля в период с 12:00 до 14:00 мск. По данным министерства, перехвачены и уничтожены беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 26 февраля сбили 17 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над регионами России. По данным ведомства, семь дронов уничтожили над Брянской областью, четыре — над Тульской областью, два — над Калужской областью.

Еще по одному БПЛА было уничтожено над Белгородской, Воронежской областями и акваториями Черного и Азовского морей.

Life со ссылкой на SHOT сообщил, что в результате атаки налетов беспилотников произошла серия взрывов. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев объявил опасность атаки беспилотников в 1:07 (мск). Никто не пострадал.

Ранее в Смоленской области школы перешли на дистант после атаки БПЛА на регион.