Общество

Эксперты рассказали, как организовать недорогие путешествия по России

S-club: для путешествия по России весной стоит выбирать города Золотого кольца
FaceStock/Shutterstock/FOTODOM

Для финансово выгодного путешествия по России в зимний сезон стоит выбирать северные направления. При этом весной лучше посещать города Золотого кольца, летом следует отдыхать в Балтике и отправляться в гастротуры по югу страны, а осенью исследовать культурные маршруты. Об этом «Известиям» рассказали эксперты клуба S-club.

Зимой специалисты посоветовали российским туристам отдавать предпочтение поездкам в Мурманск, Архангельскую область или Карелию. В таких путешествиях удастся увидеть северное сияние и заснеженные леса без необходимости покупать дорогой тур.

«Попробуйте формат самостоятельного путешествия: поезд Москва – Мурманск — это уже само по себе атмосферно и кошельку приятно. А там, недалеко от города, за скромную плату можно снять домик и, укрывшись пледом, наблюдать за величественным северным сиянием, а если повезет, то и встретить северных оленей! Карелия же приглашает в царство заснеженных лесов и озер, обещая уют в экоотелях. Главное — бронируйте билеты и жилье заранее», — отметили эксперты.

В весенний сезон рекомендуется посещать города Золотого кольца, уделяя внимание менее популярным местам, таким как Плес или Суздаль. Летом альтернативой популярным южным курортам может стать Калининград и соседние с ним города. Также в теплое время года стоит отправиться в гастрономические туры по Ростовской области и Краснодарскому краю.

Осенью рекомендуется приехать в Санкт-Петербург или Уфу, где находится национальный парк «Башкирия».

Для того чтобы избежать больших затрат, специалисты посоветовали проявлять гибкость и следить за акциями авиакомпаний и железных дорог. По их словам, ранее бронирование билетов и жилья увеличивает шансы воспользоваться выгодными предложениями. Желающим сэкономить также следует отказаться от дорогостоящих отелей в пользу хостелов, квартир в центре города или апартаментов.

Помимо этого, сократить расходы получится, если отдать предпочтение путешествиям в малоизвестные города, в которых нет раскрученных туристических центров.

До этого специалисты сервиса «Островок» говорили, что на выходные стоит планировать короткие путешествия в города, до которых можно доехать за два-три часа. Эксперты порекомендовали обращать внимание не только на популярные крупные центры, но и на маленькие города с насыщенной культурной программой.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще путешествовать между 23 февраля и 8 марта.
 
