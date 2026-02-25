Синоптик: 23% месячной нормы осадков выпало в Москве

В Москве за сутки выпало до 25% месячной нормы снега. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«За минувшие сутки в столице нашей родины, на опорной метеостанции ВДНХ, выпало 10 миллиметров осадков, или 23% от всего февральского объема», — написал он.

На метеостанции в центре Москвы Балчуг в осадкомер попало 11 мм осадков, или четверть месячной нормы, в Тушино — 7 мм. В Подмосковье больше всего снега выпало на севере — в Талдоме (14 мм).

В течение дня снег продолжится — выпадет еще не более 2-4 мм осадков. Сугробы вновь вырастут до рекордной высоты – для 25 февраля будет побит максимум снежного покрова 1994 года, когда в Москве на ВДНХ было 65 см.

Согласно прогнозу Тишковца, снег прекратится в четверг в 3:00.

По словам синоптика, всего в столице за февраль выпало 132% месячной нормы снега.

До этого главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в первых числах марта столичный регион накроет волна тепла.

Ранее москвичам рассказали, когда в столице начнется настоящая весна.