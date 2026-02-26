Размер шрифта
В Тульской области введут студенческий материнский капитал

Губернатор Миляев поручил ввести студенческий маткапитал в Тульской области
Shutterstock

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что региональное правительство должно ввести студенческий материнский капитал. Соответствующее поручение было дано в ходе послания к жителям, трансляция которого ведется в социальной сети «ВКонтакте».

«Поручаю правительству региона ввести дополнительную меру поддержки семей — студенческий материнский капитал с прогрессивным размером в зависимости от количества рожденных детей, начиная с первого рождения», — сказал глава региона.

Также Миляев призвал расширять варианты расходования маткапитала. Он отметил, что рождение детей должно давать семьям новые возможности, а не усложнять жизнь родителей.

С 1 февраля 2025 года материнский капитал на первого ребенка в России вырастет на 7,3%. Сумма выплаты на первого ребенка составит 676 398 руб. Соответствующий указ подписал этой осенью президент РФ Владимир Путин. Параметры индексации маткапитала прописаны в законе о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования.

В случае рождения второго ребенка в семье размер маткапитала в 2025 году составит 893 835 руб. Такая сумма будет выплачена семье, если родители ранее не обращались за маткапиталом. Если маткапитал уже был получен ранее на первого ребенка, в 2025 году семья сможет получить доплату на второго ребенка в размере 217,4 тыс. руб.

Ранее россиянам рассказали, с каких доходов нельзя удержать алименты.

 
