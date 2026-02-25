Россиянам рассказали, с каких доходов нельзя удержать алименты

Алименты на детей или совершеннолетних нетрудоспособных членов семьи взыскиваются с доходов россиян, которые определены специальным нормативным актом. Есть такие выплаты, с которых удерживать средства на алименты не могут, рассказал RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Список начислений, с которых удерживаются средства на алименты, включает в себя зарплату и большую часть других доходов. В том числе это премии, проценты по банковским вкладам, дивиденды с акций, деньги за сдачу жилья в аренду и за продажу имущества при условии, что это систематические доходы, которые относятся к предпринимательству, объяснил Хаминский.

Но с некоторых видов доходов удерживаться средства не могут, предупредил юрист.

«К таким доходам, в частности, относятся материнский капитал, разовая материальная помощь, выплачиваемая в связи со стихийным бедствием, рождением ребёнка, смертью членов семьи, компенсации при командировках, переводе на другую работу», — объяснил эксперт.

Напомним, с 1 марта в России вступает в силу новый порядок расчета алиментов при оформлении единого пособия для семей с детьми. Отныне соцорганы будут ориентироваться не на МРОТ, а на среднемесячную зарплату по региону. Как нововведение скажется на выплатах пособия, изменится ли что-то для плательщиков алиментов и что делать, если бывший супруг/супруга уклоняется от своих обязательств — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутаты обратились к Набиуллиной из-за алиментов.