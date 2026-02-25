Стала известна мечта террориста-смертника, устроившего взрыв у Савеловского вокзала

22-летний террорист, подорвавший автомобиль сотрудников ДПС у Савеловского вокзала в Москве, увлекался криптовалютой и мечтал заработать на «мемкойнах». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, подрывник планировать покупать дешевые монеты, а затем выводить средства при росте курса. Для этих целей он брал микрозаймы. Возможно, украинские вербовщики вышли на него через один из тематических пабликов.

Взрыв около служебной машины ДПС, находившейся в районе Савеловского вокзала в Москве, произошел в ночь на 24 февраля. По данным Следственного комитета России, причиной стал самоподрыв террориста-смертника. В результате двух инспекторов госпитализировали в тяжелом состоянии. У них множественные осколочные раны ног, рук и тела.

Еще один инспектор ДПС и сам подрывник получили травмы, несовместимые с жизнью. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконный оборот взрывных устройств.

Ранее в Москве за один день взорвались два автомобиля.