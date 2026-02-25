В Подмосковье ограничат продажу алкоголя в общепите во дворах

Ограничения на продажу алкоголя в Подмосковье затронут до 480 объектов общепита

В Московской области с 1 марта ограничат продажу алкоголя в общепитах, расположенных во дворах многоквартирных домов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Соответствующее решение было принято Мособлдумой.

С 1 марта алкоголь в этих заведениях можно будет продавать только два часа в день — с 13:00 до 15:00. Данная мера затронет работу около 430-480 заведений, рассказал Брынцалов.

В случае нарушения новых правил предусмотрен штраф. Для должностных лиц он составит от 20 тыс. до 40 тыс. рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции, для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей с конфискацией.

В феврале прошлого года губернатор Андрей Воробьев подписал закон, запрещающий продавать алкоголь в магазинах, которые расположены во дворах многоквартирных домов. Он вступил в силу с 1 сентября. Согласно документу, в регионе запретили продавать алкоголь в объектах общепита в многоквартирных домов с 23:00 до 8:00.

Ранее сообщалось, что на Алтае с 1 марта перестанут продавать алкоголь по воскресеньям.