В Челябинске арестовали директора по закупкам «Макфы»

Тракторозаводский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора по закупкам и снабжению АО «Макфа» Владлена Паршина, обвиняемого в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Суд постановил содержать Паршина под стражей до 27 апреля 2025 года, пишет РИА Новости.
«Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия и избрать обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 апреля 2025 года», --постановил судья.
До этого суд Челябинска заключил под стражу на два месяца начальника службы закупки зерна АО «Макфа» Ивана Тофана, обвиняемого в покушении на получение взятки в особо крупном размере.
В настоящий момент «Макфа» принадлежит государству в лице «Россельхозбанка». До этого суд взыскал с бывших владельцев компании 19,7 млрд рублей по иску Генпрокуратуры.
Ранее юрист назвал арестованные 100 трлн рублей по делу «Макфы» творчеством пристава.