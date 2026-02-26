Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Бурятии задержали подростка, который хотел убить одноклассников в школе

МВД: в Улан-Удэ предотвратили подготовку школьника к нападению на сверстников
Сергей Бобылев/РИА Новости

В Улан-Удэ в 2026 году была пресечена подготовка 12-летнего школьника к убийству сверстников. Об этом на сессии Народного Хурала Бурятии сообщил министр внутренних дел по республике Олег Кудинов, пишет ТАСС.

По словам главы регионального МВД, инцидент произошел в Железнодорожном районе города. Подросток собирался расправиться со своими ровесниками, однако его действия были своевременно выявлены и предотвращены.

Министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев сообщал, что с начала 2026 года было предотвращено 21 нападение на школы в 15 регионах России. По его словам, ведомство продолжает превентивные мероприятия в отношении лиц, которые проявляют интерес к идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин высказал мнение, что происшествия в учебных заведениях России с участием подростков могут быть связаны с их увлечением видеоиграми.

Ранее шестиклассник из Серпухова избил и душил трех девочек в школе.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!