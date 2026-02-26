В Бурятии задержали подростка, который хотел убить одноклассников в школе

МВД: в Улан-Удэ предотвратили подготовку школьника к нападению на сверстников

В Улан-Удэ в 2026 году была пресечена подготовка 12-летнего школьника к убийству сверстников. Об этом на сессии Народного Хурала Бурятии сообщил министр внутренних дел по республике Олег Кудинов, пишет ТАСС.

По словам главы регионального МВД, инцидент произошел в Железнодорожном районе города. Подросток собирался расправиться со своими ровесниками, однако его действия были своевременно выявлены и предотвращены.

Министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев сообщал, что с начала 2026 года было предотвращено 21 нападение на школы в 15 регионах России. По его словам, ведомство продолжает превентивные мероприятия в отношении лиц, которые проявляют интерес к идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин высказал мнение, что происшествия в учебных заведениях России с участием подростков могут быть связаны с их увлечением видеоиграми.

Ранее шестиклассник из Серпухова избил и душил трех девочек в школе.