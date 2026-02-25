В Ижевске пенсионерка чуть не сожгла квартиру из-за церковной свечи

В Удмуртии пенсионерка устроила пожар в квартире, забыв на столе свечу

В Ижевске 78-летняя пенсионерка едва не сожгла квартиру, оставив без присмотра церковную свечу на гладильной доске, огонь повредил напольное покрытие и уничтожил сумку с документами. Об этом сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.

Инцидент произошел днем 23 февраля в девятиэтажном доме на улице Карла Либкнехта. Женщина зажгла свечу, а после молитвы решила, что она уже почти догорела, и ушла на кухню. Вскоре комната наполнилась дымом.

Пенсионерка побежала к соседям, которые вызвали пожарных. Очевидец, спускавшийся с верхних этажей, услышал крики о помощи, забежал в квартиру и потушил огонь до приезда спасателей. Пламя повредило пол и личные вещи, сумка с документами сгорела полностью. Пострадавших нет.

